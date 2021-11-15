Неклиновский район, Ростовская область, 15 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Ростовской области ликвидировали 100-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Её обнаружили на хуторе Мелюзовка Неклиновского района, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

61.mchs.gov.ru В Ростовской области обезврежена авиабомба весом 100 кг

«Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России уничтожил опасную находку в поле путём подрыва», — уточнили в ведомстве.

По словам спасателей, это уже десятая авиабомба, ликвидированная сапёрами Донского спасательного центра в 2021 году в Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с начала 2021 года обнаружено более 500 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.