Мадрид, 15 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Евросоюз планирует провести первые в своей истории военные учения в 2023 году. Об этом сообщает испанское издание El País со ссылкой на концепцию сообщества по безопасности под названием «Стратегический компас ЕС».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По данным издания, в документе призывается повысить военный потенциал Евросоюза, чтобы в распоряжении у объединения были силы для «продвижения своего мировоззрения и защиты своих интересов».

«С 2023 года мы будем регулярно организовывать военные учения, в том числе военно-морские», — говорится в документе.

Отмечается, что учения могут ускорить создание европейских сил быстрого реагирования, которые к 2025 году могут иметь до пяти тысяч солдат: «Мы продолжим проводить регулярные учения для усиления нашей взаимопомощи в случае вооруженной агрессии».

Как ожидается, «Стратегический компас ЕС» будет принят весной 2022 года.