Пермь, 15 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Аукцион на проектирование третьего моста через Каму в Перми отсрочили. Прием заявок на участие в торгах продлили до 22 ноября, а дату аукциона перенесли с 8 ноября на 2 декабря 2021 года. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Allbeton.ru Мост через Каму

Стартовая цена контракта — 605,5 млн рублей. Планируется, что строительные работы начнутся с 13 декабря 2021 года. Проект, согласно аукционным документам, будет реализован поэтапно — до конца лета 2023 года. Возведут мост с правобережными и левобережными подходами. Затем построят дорогу от ул. Борцов Революции до ул. Якутской и проведут реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова — Якутская — Докучаева — дорога Дружбы. Через железнодорожные пути построят путепроводы.

Напомним, третий мост через Каму в Перми должен появиться в створе ул. Крисанова к 2027 году. Протяженность инженерного сооружения составит 11,95 км. Стоимость моста оценивается в 43,5 млрд рублей.