Канберра, 15 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. По мнению председателя Ассоциации специалистов по инвестициям в недвижимость Австралии Питера Кулизоса, исторически низкие процентные ставки в Австралии не являются единственной причиной, по которой рынок недвижимости в стране переживает бум. Об этом он заявил в интервью телеканалу Nine News 15 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Кулизос полагает, что недавние комментарии по поводу процентных ставок в Австралии, подпитывающих перегретый рынок, не учитывают ряд переменных.

«За последние 18 месяцев было много предположений о том, что рекордно низкие процентные ставки являются единственной причиной резкого роста цен на недвижимость, однако ставка уже была на прежнем рекордно низком уровне в 0,75 процента до начала пандемии… Очевидно, что здесь имеет значение ряд других факторов, в том числе некоторая истерия покупателей, боюсь предположить. Но одной из основных причин быстро развивающегося рынка является более легкий доступ к кредитам, чего не было два года назад, когда ставки также были низкими», — заявил эксперт.