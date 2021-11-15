Ярославль, 15 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Благоустройство Тверицкой набережной в Заволжском районе Ярославля завершено. Об этом отчиталась компания «Крепыш», занимавшаяся строительными работами.

Тверицкая набережная в Ярославле

«С новым освещением главной аллеи, всех площадок и прогулочных дорожек здесь стало намного уютнее и заметно светлее. Работы на этом объекте мы полностью завершили. Безусловный тренд этого объекта — использование монолитного бетона. Благодаря ему, мы создали прочные и долговечные лавочки с деревянным настилом, интегрированные в газон. Еще одна особенность выполненного благоустройства — большая площадь мощения плиткой», — поделился результатами подрядчик.

Помимо этого на набережной были оборудованы спортивная и детская площадки, зона для пляжного волейбола и кабинки для переодевания. Стоимость работ составила 18 миллионов рублей. Сдан объект был с опозданием в два месяца.