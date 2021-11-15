Невинномысск, Ставропольский край, , 10:44 — REGNUM Мощный взрыв прогремел на заводе в городе Невинномысске в Ставропольском крае. По предварительным данным, сдетонировала цистерна с аммиаком, пишет «Интерфакс».

Взрыв Unsplash

Емкость цистерны составляет 50 кубометров, в настоящее время производится ее охлаждение, открытого огня после взрыва не последовало, передает 5-tv.ru.

По данным ряда источников, в цистерне находились остатки аммиака, она была выведена из эксплуатации, взрыв произошел из-за разгерметизации ёмкости. В настоящее время сообщений о пострадавших либо разрушениях от экстренных служб пока нет.