Невинномысск, Ставропольский край, 15 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел на заводе в городе Невинномысске в Ставропольском крае. По предварительным данным, сдетонировала цистерна с аммиаком, пишет «Интерфакс».

Unsplash Взрыв

Емкость цистерны составляет 50 кубометров, в настоящее время производится ее охлаждение, открытого огня после взрыва не последовало, передает 5-tv.ru.

По данным ряда источников, в цистерне находились остатки аммиака, она была выведена из эксплуатации, взрыв произошел из-за разгерметизации ёмкости. В настоящее время сообщений о пострадавших либо разрушениях от экстренных служб пока нет.