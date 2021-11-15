15 ноября 2021 | Время чтения 12 мин

Наталия Николаева, , 14:06 — REGNUM Чувашия задала новый вектор ковидной повестки, который вызвал федеральный резонанс и поддержку народных масс. Глава республики Олег Николаев первым и пока единственным из губернаторов вступился за неофициально переболевших ковидом, которые сегодня для получения цифровых пропусков нередко вынуждены вакцинироваться даже при наличии высокого титра антител. В Чувашии планируют сформировать республиканский регистр лиц с большим уровнем антител, выдавая им QR-коды. На федеральном уровне эта идея прозвучала в стенах парламента.

Дом правительства Чувашии Иван Шилов

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Данное предложение уже вызвало шквал эмоциональных откликов из многих регионов. Жители, уставшие от ограничений, сегрегации общества и «добровольно-принудительной вакцинации», инициативу главы Чувашии посчитали «соломоновым решением», предполагающим расширить условия получения QR-кодов. Реакция пользователей соцсетей на инициативу главы региона варьируется от удивления («как он осмелился») и скепсиса («вряд ли реализует») до надежды и веры, что «весь этот QR-кошмар» закончится («тянет время, чтоб не уколоть 90−95%, по Голиковой и ВОЗ»).

Новое в ковидной повестке

12 ноября по итогам заседания оперативного глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в течение недели в республике планируют запустить региональный регистр граждан, которые переболели ковидом, но не обращались к врачам и при этом имеют большой уровень антител. Им планируется выдавать QR-код, который требуется для посещения подавляющего большинство учреждений и организаций. Над данным поручением профильные ведомства начали работу раньше, а сейчас она стала обретать конкретные контуры и сроки.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Подробнее: QR-коды в Чувашии получат жители с высоким уровнем антител

Примечательно, что в тот же день, 12 ноября, депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов (ЛДПР) предложил создать дополнительный регистр россиян с антителами к COVID-19. Он считает, что нужно утвердить список лабораторий, где будут делать тесты на антитела тем, кто желает получить цифровой пропуск.

В тот же день, 12 ноября, на предлагаемую инициативу отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, данная ситуация требует экспертной оценки, потому что «там много нюансов, нужно всё внимательно прорабатывать», так как «существуют разные точки зрения».

«Два варианта» для неофициально переболевших

В Чувашии об итогах выполнения поручения о схеме выдачи QR-кодов для жителей с высоким титром антител доложила на заседании оперштаба глава минцифры Кристина Майнина. По её словам, обсуждались два варианта. Один из них — приравнивание человека с высоким титром антител к официально переболевшему COVID-19, то есть в таком случае QR-код выгружается на портале госуслуг.

«Второй вариант — исключительно региональный, когда мы создаём свой региональный регистр людей, у которых высокие антитела, определяем врачебной комиссией срок действия этих антител и создаём, соответственно, региональный ресурс, где гражданин может ввести идентификатор и соответственно получить QR-код… И будет действовать только на территории региона», — сказала министр цифрового развития.

По её словам, «максимум недели три понадобится» на реализацию данного проекта.

Глава минцифры Чувашии Кристина Майнина Cap.ru

При обсуждении «важнейшего вопроса» министру досталось за подачу доклада. Олег Николаев отчитал Кристину Майнину за то, что та говорит слишком тихо.

«Вы громче говорите, я не слышу. Я думаю, люди вообще не слышат. Если вы докладываете, то как-то так, чтобы было понятно», — наставлял глава Чувашии.

«Могу ещё раз повторить тогда. Два варианта…» — начала было докладывать заново Майнина, но её резко остановил с раздражением глава республики, вынужденный дать более детальные пояснения.

«Я понял, что два варианта. В конце уже начали совсем глотать слова… Я уже напрягаюсь, напрягаюсь, уже в конце вообще перестал слышать», — чуть не взорвался всегда уравновешенный Олег Николаев.

Заседание оперштаба в Чувашии Cap.ru

По итогам обсуждения Олег Николаев поручил в течение недели разработать систему выдачу QR-кодов для жителей, которые не вошли в официальную статистку переболевших ковидом, но имеют высокий титр антител. Позже он пояснил журналистам «Рен-ТВ», что «очень много обращений со стороны граждан, которые имеют антитела, но при этом к врачам не обращались»:

«Очевидно, что, скорее всего, они перенесли болезнь и при этом в связи с высоким уровнем антител воздерживаются от прививок, ну и врачи не рекомендуют. В связи с тем, что у нас все объекты социально-культурной сферы, магазины, торговые центры на сегодняшний день обслуживают только по QR-кодам, очевидно, что эти люди остаются за пределами доступности этих учреждений. […] Те справки, которые у людей на руках, не могут являться поводом для генерации QR-кодов. Очевидно, для этого им надо дополнительно сдать анализы, и эти анализы должны быть сданы в аккредитованных лабораториях», — сказал Олег Николаев.

По его словам, такими лабораториями могут стать площадки в кожно-венерологическом диспансере и республиканской клинической больнице. Но даже если там выдали заключение о наличии антител, окончательное решение власти предлагают оставлять за врачебными комиссиями, которые есть при каждой поликлинике и «заседают два раза в неделю».

Руководитель региона отметил, что в настоящее время «идёт дискуссия» по двум «очень важным вопросам»:

«Это показатели данных анализов, на основании которых будет генерироваться QR-код. И, конечно же, вопросы финансирования, потому что на сегодняшний день действующая система обязательного медицинского страхования не предусматривает оплаты такого рода услуг. Возложение обязанности сдачи анализа на самого обращающегося тоже может вызвать различную реакцию. По этим двум позициям на сегодняшний день идёт у нас дискуссия».

«Соломоново решение»

В социальных сетях инициатива Олега Николаева вызвала волну обсуждений. К ней подключились и пользователи других регионов, большинство из которых поддержали предложение главы Чувашии и жалуются на своих губернаторов, предлагая распространить эту практику на федеральный уровень.

В то же время одни осторожно говорят, что власть начинает прислушиваться «к мнению разумных людей». Реже есть скептические мнения, что Чувашии могут не дать реализовать свою инициативу, ссылаясь на то, что «единственный регион, где власти могут сами принять решение — это Чечня». На что им заявляют, что раз «Николаев — сказал, Николаев — сделает».

«Молодец! Во всей стране нашёлся только один руководитель, который подумал о людях. Если человек переболел бессимптомно, то у него высокие антитела, показывающие, что болел недавно», — поддержала решение Лина.

«При тех условиях, в которые поставлен глава Чувашии, это просто замечательное решение. Всё остальное — суета», — уверен Андрей М.

«Эта идея настолько логична, что было совершенно непонятно, почему сразу так не сделали по всей стране. Я и вся моя семья переболели ковидом в легчайшей форме, нам вакцина не нужна. Учитывая, что есть дефицит препарата, пусть потратят на того, кому нужнее», — поддержал главу Чувашии Gera V.

«Хоть один умный человек нашёлся — сел, подумал. Вся ситуация с кодами — это психоз уже какой-то. Здоровый человек должен иметь не только простую возможность это подтвердить, но и своевременно узнать о риске заражения, об ослаблении своего иммунитета. Поликлиники такую возможность не предоставляют. Никто не хочет болеть, но регулярно провериться могут не всё — вот это надо исправлять», — предлагает Alien M.

«Это надо по всей России сделать! У меня аж 600, а губернатор Любимов в Рязани не пускает меня в торговые центры, только привитые, а кто их проверял? Может, они заразны, хотя и с кодом, а я точно здоров, но без кода?» — возмущает Станислав С.

«Ну наконец-то!!! Молодец глава! Спасибо за такое решение и за то, что не побоялся его принять», — эмоционально высказалась Ольга Л.

«Я, конечно, не сторонник QR-кодов. Но здесь Николаев хотя бы предлагает альтернативу вакцинации. Я, к примеру, переболел и не вижу смысла вакцинироваться. Здесь я поддерживаю главу», — написал Борис Г.

«Соломоново решение, тянет время, чтоб не уколоть 90−95% населения, по Голиковой и ВОЗ, когда уж весь этот QR-кошмар закончится, — отмечает Анна И.

«Признавать людей переболевшими, исходя из наличия антител, — здравое решение. Но то, что оно так неохотно воспринимается и за всё это время на федеральном уровне об этом никто не сказал, ещё раз доказывает, что до людей дела нет, надо не коллективный иммунитет создать, а просто уколоть и освоить деньги», — полагает lakki.

«Достали уже. Дайте нормально жить людям. У меня высокое количество антител, но получать кур-коды не собираюсь», — реагирует на инициативу chernjatina.

«Олег, если надо будет, вся Чувашия за тобой пойдёт в защиту», — заверил земляк «Волк С».

«Надо объединяться и помогать друг другу выжить», — солидарна Елена Д.

«Вкус крови»

Также пользователи спрашивают, будут ли получать QR-коды те, у кого есть медицинский отвод. Много вопросов от тех, кого «добровольно вынудили» привиться после болезни. Другие опасаются, что будут появляться фальшивые справки о высоком титре антител.

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сейчас люди — как подопытные кролики. Переболела, но не обратилась в больницу, и заставили делать прививку с наличием антител. Врачи говорили, что не смотрят на наличие антител. А теперь?» — пытается разобраться Светлана Т.

«Жалко людей, у которых было полно антител, но их вынудили сделать прививку», — посочувствовала Ирина Ч., поясняя, что она сама не против прививок, но «вызывают подозрение всякие розыгрыши, подарки, с чего бы такая щедрость».

«Заодно надо ещё и всех привитых бесплатно проверить, есть у них 300 единиц или нет. Если нет — отобрать код», — предлагает новую инициативу matiz.

«300 — это запредельный уровень! Я переболел, у меня 250, и что? Надо вакцинкой до 1000 довести и устроить себе цитокиновый шторм?» — ставит новые вопросы Николай С.

Кто-то в продолжение темы возмущает очередями на вакцинацию. И по-прежнему много комментариев на тему, что сам QR-режим и подобная сегрегация людей неприемлема в стране, считая, что это «нечеловеческая ситуация».

«Не надо вообще никаких чудных кодов», — не верит чиновникам Марина В.

«Марина, вы не понимаете. О вашем здоровье заботятся с помощью передовых технологий, безусловно, куаркодизация является инструментом тотального цифрового контроля. В период пандемии важно мониторить и вести сбор данных о вашем здоровье и перемещении», — парирует Борис И.

Другие недоумевают, почему церковь молчит. Третьи опасаются, что такую «разумную и благую инициативу» провалят, сравнивая условия получения QR-кодов с прохождением квеста.

«Опять придумали идею, причём хорошую в этот раз, но чтобы её осуществить, нужно придумать сложности, чтобы героически их потом решать. Почему люди не могут сдать анализы в ближайших поликлиниках? И почему там же не сидит эта чёртова комиссия всегда на своём рабочем месте?!» — сыплет вопросами «ОсаЯ».

"Но всё-таки возникает вопрос: что именно будет делать эта врачебная комиссия, если в результате анализа уже стоит конкретная цифра и порог дать/не дать QR уже определён? Просто раздувать щеки от собственной значимости, получать зарплату или контролировать количество выдаваемых таким образом QR?» — не понимает KlimS.

«Люди заплатят, конечно, но далеко не всем дадут куар-код. Дадут коды только 10−15 процентам людей из сдавших, на остальных начнут сильнее давить. Но при этом как наварятся на тестах эти лаборатории!» — считает vnil.

«Думаю, что обывателю будут рисовать количество антител ниже 300, а по блату чиновникам, не желающим вакцинироваться, — местный куэркод», — предполагает Петр И.

«Кровь переболевших должна будет стоить дороже, чем кровь простого донора крови», — полагает Дмитрий С.

«Они «вкус крови» почувствовали», — высказывает мнение Vladimir A, говоря о чиновниках в целом.

«Славу Богу, свободу слова ещё не отменили. Я, конечно, понимаю политику Гинцбурга, который сам уже запутался в своей вакцине. Но «деньги не пахнут», это политика любого коммерсанта, и способ их получения их вряд ли волнует», — полагает phelenn.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Чувашии о QR-кодах для переболевших: идёт дискуссия по двум вопросам