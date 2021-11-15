Москва, , 10:42 — REGNUM Российский автомобильный производитель класса премиум Aurus, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» с 14 по 18 ноября принимает участие на выставке Dubai Airshow (ОАЭ). Как сообщает сайт Российского экспортного центра (РЭЦ), речь идёт о продукции, представленной зонтичным брендом: лимузине Aurus Senat, вертолете Aurus Ansat и новинке — самолете Aurus Business Jet. Причем, российский бизнес-джет представлен миру впервые. Стенд российской компании организован при участии РЭЦ.

В частности, с организаторами выставки было согласовано выделение демонстрационного пространства площадью 1200 м2, а также застройка крупного стенда-шале.

Как сообщили в пресс-службе автомобильного производителя и владельца бренда Aurus — ФГУП «НАМИ», Aurus Business Jet стал первым лайнером в линейке «Суперджетов», оснащенным дополнительной топливной системой, которая увеличивает дальность полета до 7 200 км, что является одним из факторов его высокой конкурентоспособности.

Также впервые за рубежом показан вертолет Aurus Ansat с салоном повышенной комфортности. Дизайн-проект салона был разработан специалистами холдинга «Вертолеты России» и ФГУП «НАМИ».

Отмечается также, что демонстрация автомобиля Aurus Senat на выставке имеет стратегическую важность: согласно стратегии развития проекта, большая часть произведенных автомобилей Aurus в 2021—2030 гг. планируется к реализации на внешних рынках, в первую очередь в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

«Необходимо обеспечить максимальную эффективность инструментов, которые есть в распоряжении группы. Мы должны делать все, чтобы российские компании могли работать за границей даже в условиях очень агрессивного продвижения другими странами своих товаров на сжимающиеся рынки», — отмечает генеральный директор Вероника Никишина, ее слова приводятся на сайте РИЦ.

Напомним, группа РЭЦ состоит из РОСЭКСИМБАНКа (специализированный банк для экспортного кредитования), ЭКСАР (Российское Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций) и непосредственно РЭЦ (точка входа для экспортеров и центра оказания нефинансовой поддержки).

Основополагающим принципом продуктового предложения Группы РЭЦ в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» является акцент на реализацию экспортной сделки и обеспечение поддержки ее реализации в режиме «единого окна». Существующая продуктовая линейка нацелена на то, чтобы позволить экспортеру максимально быстро и эффективно получить необходимые ресурсы и финансирование, контакты, навыки и компетенции, которые позволят начать или поддержат реализацию экспортных поставок.