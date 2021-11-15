Москва, 15 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло, сообщает РБК.

Government.ru Виктория Абрамченко

Отмечается, что Абрамченко также призвала учитывать «мировой тренд повышения цен на продовольствие».

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что в 2021 году ожидается рост производства сахарной свеклы и подсолнечника, поэтому собранный урожай «позволит обеспечить внутренний рынок продукцией переработки в необходимых объемах».

Для сохранения стабильных цен министерство рассматривает возможность введения тарифной квоты на ввоз сахара и сахара-сырца в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на базовое продовольствие увеличились в октябре на 3%. Это следует из сведений Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

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