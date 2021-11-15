Южно-Сахалинск, , 10:39 — REGNUM В лицее №1 Южно-Сахалинска произошёл пожар. Дети эвакуированы и отправлены по домам, они продолжат учиться дистанционно. Возгорание произошло из-за короткого замыкания, никто не пострадал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Школа 43 в Ярославле Страница школы в ВК

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Произошло задымление на первом этаже образовательного учреждения, в столовой. Из здания были эвакуированы более 300 человек. Пожарные прибыли через шесть минут после получения информации о возгорании. Причиной ЧП названо замыкание в электрощитке.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября пожар произошёл в школе Самары. В одном из кабинетов здания горела мебель.