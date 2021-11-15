Ташкент, , 10:39 — REGNUM Реконструкции аэропорта в Мазари-Шарифе (Афганистан) и ремонта оборудования начало осуществляться силами технической бригады из Узбекистана, сообщил журналистам специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

«Узбекистан направил техническую группу из 30 человек, чтобы помочь афганцам реконструировать аэропорт и отремонтировать технические повреждения и оборудование», — сказал Иргашев, слова которого приводит Газета.уз.

По его словам, Узбекистан постарается помочь Афганистану в различных сферах, особенно в сфере инфраструктуры.

«Нас призвали помочь в возобновлении работы аэропорта и отремонтировать повреждённое оборудование и вскоре аэропорт будет сдан в эксплуатацию», — заверил Иргашев.

Он также сообщил, что с афганской стороной обсужден вопрос задолженности Афганистана по счетам за поставляемую электроэнергию из Узбекистана.