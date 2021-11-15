Казань, 15 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Татарии всего провели 4 050 138 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

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За прошедший день в регионе проведено 11 800 исследований на коронавирус.

В Татарии численность населения на 1 января 2021 года составляла 3 894 120 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в случае одновременного введения вакцины от COVID-19 «Спутник V» и вакцины от вируса гриппа их эффект может усилиться. Граждане, которые не поставили прививку от COVID-19 более тяжело переносят новое заболевание и в течение долгого времени после перенесенной болезни могут испытывать проблемы со здоровьем.

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