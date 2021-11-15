Миллеровский район, Ростовская область, 15 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Ростовской области пограничники задержали нелегальных мигрантов. Проникнуть на территорию России нарушители пытались в обход пункта пропуска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области 15 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Трое иностранцев были задержаны на окраине села Подгаевка Миллеровского района (населённый пункт расположен неподалёку от российско-украинской границы. — прим. ИА REGNUM). Установлено, что задержанным въезд на территорию России запрещён.

В отношении злоумышленников возбуждены дела о нарушении режима государственной границы РФ иностранным гражданином. Нарушители могут попасть под уголовное преследование.