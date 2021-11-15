София, , 10:36 — REGNUM Действующий глава болгарского государства Румен Радев является абсолютным лидером кампании по выборам президента Республики Болгария. Об этом 15 ноября сообщила софийская газета «Сега».

Согласно данным Центральной избирательной комиссии РБ, к 9.00 по софийскому времени (10.00 мск) в ходе обработки 43% протоколов, Р. Радев получил около 50% голосов избирателей. Его основной конкурент, представитель партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Анастас Герджиков завоевал 22.4% симпатий электората. На третьем месте — Мустафа Карадай, кандидат от организации «Движение за права и свободы» (ДПС) набрал 14,7%.

Подсчет бюллетеней продолжается. Предварительные итоги выборов президента Болгарии будут озвучены 16 ноября.

Напомним, всенародное голосование по выборам президента и парламента Республики Болгария прошло в РБ и за ее пределами 14 ноября нынешнего года. Избирательным правом обладали в общей сложности 6 708 189 граждан.