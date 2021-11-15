Уфа, , 10:37 — REGNUM Работу предприятия, занимающегося сжиганием медицинских отходов в промзоне г. Уфы, приостановили в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Медотходы в Неклиновском районе Ростовской области Кадр из видео пользователя YouTube канала «Зеленый Фронт»

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку по сведениям СМИ о сжигании медотходов в Орджоникидзевском районе города Уфы.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что ООО «Заурбег» согласно договорных обязательств занималось утилизацией медотходов.

«В нарушение санитарно-эпидемиологических требований участок и помещение не были оборудованы системами водо‑ и электроснабжения, отопления, автономной вентиляцией, устройствами обеззараживания воздуха, холодильным аппаратом, не организован и не осуществлялся производственный контроль. Не производилась мойка, дезинфекция и дезинсекция транспорта после каждой перевозки медицинских отходов. Образовавшиеся после обезвреживания отходы не вывозились на специализированный полигон ТКО», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что у организации не было проекта санитарно-защитной зоны на промышленную площадку по утилизации медицинских отходов, а также заключения о его соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По данным фактам в отношении фирмы и заместителя директора организации были возбуждены административные дела по признакам нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления.

«По результатам их рассмотрения суд вынес решение о приостановлении деятельности ООО «Заурбег», виновное должностное лицо оштрафовано на сумму более 30 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба.

В адрес руководителя предприятия было внесено представление об устранении вышеуказанных нарушений.