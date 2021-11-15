Ханты-Мансийск, 15 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Югре завершена проверка по факту наезда теплохода «Югорский-8» с пассажирами борту на скрытое под водой дерево. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Алексей Стратонников ИА Красная Весна Теплоход

Напомним, инцидент произошёл поздно вечером 29 августа 2021 года на 82,9 км реки Иртыш в Ханты-Мансийском районе с теплоходом, который выполнял рейс Ханты-Мансийск — Выкатное. Наехав на скрытое под водой дерево, теплоход получил повреждения корпуса. Разлива нефтепродуктов не допущено. На теплоходе находилось 11 пассажиров, пострадавших нет.

Теплоход «Югорский-8» принадлежит АО «Северречфлот», поэтому сотрудники транспортной прокуратуры тщательно проверили предприятие.

Выяснилось, что в нарушение правил плавания судов исполняющий обязанности инженера-диспетчера АО «Северречфлот» выдал распоряжение на работу теплохода «Югорский-8» с пассажирами на борту в ночное время суток. Капитан-механик не возразил инженеру.

Капитан-механик пассажирского теплохода «Югорский-8» и исполняющий обязанности инженера-диспетчера привлечены к дисциплинарной ответственности в виде штрафов, отмечают в ведомстве.