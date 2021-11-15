Тбилиси, 15 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 20 166 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1820 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 15 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 785 911 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 722 399 победили инфекцию, в том числе 6017 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 11 057 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 82 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6847 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1191.

Днём ранее в Грузии в ходе 38 817 исследований выявили 3700 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 5277 человек, скончался 81 пациент с COVID-19.