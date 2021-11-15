Нью-Йорк, США, 15 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Håkan Dahlström Нью-Йорк Рейнджерс

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили защитник Адам Фокс и форварды Алекси Лафренье и Каапо Какко. У «Нью-Джерси» точными бросками отметились Йеспер Братт, Даги Хэмилтон и Павел Заха.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Рейнджерс». Решающий бросок исполнил нападающий Крис Крайдер.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 21 очко. «Нью-Джерси» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 17 очками.

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