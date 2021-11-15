Джакарта, , 10:28 — REGNUM Количество людей, получивших первую инъекцию вакцины от коронавируса в Индонезии, достигло 130 616 514 человек, сообщает Kompas.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 84 552 446 человек.

Правительство Индонезии нацелено на вакцинацию 208 265 720 человек.

Прививку от коронавируса в Индонезии получили 1,9 млн медиков, 5,9 млн пожилых людей, 2,3 млн учителей, 42,7 млн людей с ограниченными возможностями, а также 9,1 млн детей в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии отметили, что распространение случаев мутации коронавируса достигло 4830.

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