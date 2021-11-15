Москва, 15 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В программу развития аэропорта «Шереметьево» могут включить мероприятия по созданию перрона южного терминального комплекса. Об этом 15 ноября сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Данная тема обсуждалась в ходе заседания правительственной комиссии по транспорту, которую провёл первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«С учётом увеличения пассажиропотока и роста интенсивности полётов возникла необходимость внесения изменения в программу развития аэропорта в части строительства ряда новых и реконструкции действующих объектов», — рассказали в правительстве.

Уточняется, что речь идёт о создании перрона южного терминального комплекса, который позволит сократить время руления самолётов, а также проведение операций по их коммерческому обслуживанию рядом с терминальными комплексами.

Кроме того, в «Шереметьево» планируется построить перрон для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, реализовать второй этап строительства терминала С, должны появиться аварийно-спасательная станция, очистные сооружения и другие объекты.