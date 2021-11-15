Новосибирск, 15 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата прокурорская проверка после смерти ребёнка со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщила прокуратура региона.

Ysia.ru Прокуратура

Напомним, ранее СМИ сообщили, что6-летний ребенок со СМА скончался из-за нехватки лекарственных препаратов («Спинраза» и «Рисдиплам»). При этом в новосибирском минздраве уже заявили, что все дети в регионе со СМА, которым требуется терапия, обеспечены лекарственными препаратами согласно медицинским показаниям.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав детей, о здравоохранении, а также оценит полноту и достаточность оказания ребенку бесплатной медицинской помощи и своевременность назначения терапии от СМА», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.