Курагинский район, Красноярский край, , 10:27 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края следователи приняли к производству уголовное дело о происшествии в бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в Главном следственно управлении СКР по региону.

Морг Med-instrukcia.ru

14 ноября медперсонал Курагинского районного судебного медицинского отделения краевого бюро судебно-медицинской экспертизы сообщил в правоохранительные органы о следах взлома в морге и надругательстве над телами умерших.

По данному факту начали проводить проверку. По постановлению прокурора материал проверки изъят из следственных органов полиции и передан в территориальное подразделение регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего жителя Курагинского района (ч. 1 ст. 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших»).

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 ноября пьяный мужчина искал ночлег. Взломав входную дверь, он незаконно проник в помещение морга в посёлке Курагино. Там подозреваемый надругался над четырьмя телами (женщины и троих мужчин). Он порезал их скальпелем и ножами.

По словам мужчины, когда он проснулся, ему показалось, что «умершие стали оживать». Поэтому он решил их уничтожить.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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