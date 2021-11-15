Кодже, Южная Корея, , 10:27 — REGNUM 15 ноября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял участие в церемонии присвоения имени плавучему заводу по производству сжиженного природного газа (СПГ), который направится в Мозамбик. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Южная Корея Kenny J Lee

По данным источников, церемония состоялась на верфи компании Samsung Heavy Industries в городе Кодже.

Плавучий объект получил название Coral-Sul.

Глава Южной Кореи отметил, что плавучий СПГ-завод станет символом дружбы и сотрудничества между Южной Кореей и Мозамбиком, у побережья которого он будет работать. Он также акцентировал внимание на том, что две страны продолжат расширять сотрудничество в области энергетики и судостроения.

Известно, что на мероприятии присутствовал президент Мозамбика Филипе Хасинто Ньюси, находящийся с визитом в Южной Корее. Он стал первым лидером африканской страны, посетившим Южную Корею с начала пандемии коронавируса.