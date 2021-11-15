Пермь, 15 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Управление капитального строительства Пермского края выдало администрации Перми разрешение на строительство краевой музыкальной школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Gorodperm.ru Проект музыкальной школы

Учреждение расположится на ул. Энгельса и будет состоять из учебного корпуса на 350 мест с концертно-репетиционным комплексом и интернатом на 100 мест для иногородних учеников. На открытом воздухе построят амфитеатр на 172 места.

Проект по строительству музыкальной школы реализуются к предстоящему 300-летию Перми, которое столица Прикамья отметит в 2023 году. Школа станет единственным учебным учреждением в Пермском крае с возможностью комплексного обучения музыкально одаренных детей.