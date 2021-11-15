Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:45 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 33 объекта и 30 км дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края. Дороги не только привели в нормативное состояние, но и создали инженерные коммуникации, повысили безопасность движения.

Дорога Tularegion.ru

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«В план ремонта на текущий год вошли улицы с интенсивным движением, где дорожное полотно было изношено больше всего. Особое внимание уделено дорогам, ведущим к социально значимым объектам, а также в целом повышению безопасности дорожного движения. Так, за год на дорогах города Юности установили 1 254 дорожных знака, 28 новых светофоров, реконструировали уличное освещение. Кроме того, более 10 пешеходных переходов были оборудованы дополнительной подсветкой», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева.

Самый масштабный ремонт провели на улице Ленинградская, на участке протяжённостью 3,7 км. Самым сложным объектам стала аварийная улица Лазо. На улице Парижская усилили дорожное полотно и оборудовали энергоэффективное освещение.

«Сегодня поддержание темпов строительства и ремонта дорог — это один из драйверов нашей экономики. Проблем с коронавирусом появилось очень много, экономика испытывает серьёзные трудности. Тем не менее дорожное строительство поддерживает темпы, и это, конечно, обязательно будет позитивно сказываться на общих экономических показателях», — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идёт опережающими темпами. В 2021 году в регионе намерены привести в порядок по нацпроекту 143 объекта дорожного хозяйства протяженностью почти 132 км.