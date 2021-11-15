Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 15 ноября 2021, 10:45 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 33 объекта и 30 км дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края. Дороги не только привели в нормативное состояние, но и создали инженерные коммуникации, повысили безопасность движения.
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Самый масштабный ремонт провели на улице Ленинградская, на участке протяжённостью 3,7 км. Самым сложным объектам стала аварийная улица Лазо. На улице Парижская усилили дорожное полотно и оборудовали энергоэффективное освещение.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идёт опережающими темпами. В 2021 году в регионе намерены привести в порядок по нацпроекту 143 объекта дорожного хозяйства протяженностью почти 132 км.