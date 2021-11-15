Тбилиси, 15 ноября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не будут доставлять в здание Тбилисского городского суда на заседание по делу о растрате государственных средств, назначенное на 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Пенитенциарной службы минюста Грузии.

Facebook.com/SaakashviliMikheil Михаил Саакашвили в тюрьме

«Согласно полученной от Службы государственной информации, появление Саакашвили в зале суда чревато рисками, связанными с его безопасностью», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что экс-президент в последнее время отказывается от значительной части медицинских процедур, которые ему назначили. Это создает дополнительные риски для его здоровья.

Напомним, 15 ноября в Тбилисском городском суде. Саакашвили, обвинили в растратах во время президентства государственных средств на дорогую одежду и на размещение в ходе заграничных поездок в дорогих отелях. Экс-президент, попав в тюрьму 1 октября, объявил голодовку. В ноябре он сообщил, что отказывается от медицинских услуг.