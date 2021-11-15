Бостон, США, , 10:21 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Бостон Брюинз Lisa Gansky

В составе «Бостона» по дублю оформили защитник Чарли Макэвой и нападающий Чарли Койл. Ещё одну шайбу забросил форвард Тейлор Холл.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились нападающие Йоэль Армиа и Майкл Пеццетта.

На сегодняшний день «Бостон» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 16 очков. «Монреаль» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 10 очками.

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