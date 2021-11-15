Аксайский район, Ростовская область, 15 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Ростовской области двое полицейских попали под следствие по делу о превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Полиция

Следователи полагают, что преступление произошло в октябре 2021 года в Аксае. Подозреваемые при исполнении должностных обязанностей получили от мужчины 10 тыс. рублей в обмен на «не привлечение его к административной ответственности и не проведение процессуальной проверки по факту совершения им нарушения неприкосновенности жилища». После получения взятки нарушитель был освобождён.

Полицейские на время следствия отстранены от службы. Фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест и подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.