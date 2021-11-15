Липецк, , 10:20 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), в результате которого пострадала его работница. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Спасатели 61.mchs.gov.ru

По данным следствия, вечером 14 ноября на угольном складе НЛМК из-за нарушения требований промышленной безопасности произошло возгорание с частичным обрушением кровли. Машинист питателя цеха углеподготовительного получила ожоги более 50% тела и была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 ноября около 21:14 произошёл пожар на складе коксохимического цеха НЛМК. К приезду спасателей пожал был уже ликвидирован и произошло частичное обрушение кровли. Предварительная площадь обрушения составляет 250 квадратных метров. Аварийно-спасательные работы были завершены в 23:30.