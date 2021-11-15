Уфа, , 10:24 — REGNUM Память генерал-лейтенанта полиции, государственного деятеля Артура Ахметханова почтил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Цветы

Сообщается, что памятник Артуру Ахметханову, который с 2018 года исполнял обязанности вице-премьера правительства республики, был открыт на городском мусульманском кладбище в 2020 году.

Хабиров возложил цветы к памятнику Артуру Ахметханову, пообщался с его вдовой Фидалиёй и сыном Азаматом, пожелав им стойкости и крепкого здоровья.

Ахметханов Артур Фарвазович родился 15 ноября 1962 года в деревне Турналы Салаватского района. Стал выпускником Башкирского государственного университета, академии управления МВД РФ. С 2008 по 2015 годы занимал должность министра внутренних дел по Республике Северная Осетия — Алания. Затем временно исполнял обязанности заместителя командующего округом по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. В 2018 году был назначен и.о. вице-премьера правительства Башкирии.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Салавата Юлаева, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Заслуженный юрист Башкирии. Ушел из жизни 14 мая 2019 года после продолжительной болезни.