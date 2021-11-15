Москва, 15 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Прошедший саммит в Глазго так и не смог дать конкретные ключевые принципиальные заключения в подписанном итоговом соглашении, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

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«Наоборот, его последствия сегодня вполне деструктивны для крупнейших нефтегазовых держав — поставщиков нефти и газа в ЕС, Великобританию и США.

Это преднамеренное обострение геоэкономических отношений и вымогательство средств из российского бизнеса в формате повинности за не совсем полноценно произведенную зеленую и чистую энергетику в бюджеты стран-потребителей энергоресурсов в ЕС.

Сотрудничество с ЕС может зайти в тупик не только у России, но и у крупнейших энергетических держав Ближнего Востока. Это чревато серьезными потрясениями на рынке и ограничении предложения нефти и газа европейским заказчикам, очередным витком роста цен на нефть и газ.

Сегодня участники рынка, особенно вне ЕС, должны получить четкое и предельно простое объяснение кто же борется с климатическими изменениями, что подразумевает эта инициатива и почему та же Европа, серьезно утратившая свою энергетическую устойчивость из-за любви к «зеленым» энерготехнологиям, будет взымать углеродный налог с крупных зарубежных поставщиков энергоресурсов в свою казну.

Решать такие вопросы нужно в векторе эволюции, плотном вовлечении всех заинтересованных сторон, снизив градус политических страстей.

«Зеленая» и углеродная история стала чуть ли не главной в стратегии маркетинга крупнейших корпораций Запада, она же явно присутствует в политической повестке мировых держав.

Это новая мягкая сила для освоения бюджетов и инвестиций, и давления на неугодные страны и корпорации, в том числе, из России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 14 ноября в Глазго завершилась 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).