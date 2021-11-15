Тбилиси, 15 ноября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Формат акции в Тбилиси, который выбрала партия «Единое национальное движение» (ЕНД) для протеста 15 ноября, запрещен грузинским законодательством. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД Грузии.

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В ведомстве отметили, что закон «О собраниях и манифестациях» запрещает протестующим перекрывать движение на проезжей части. Участников предстоящей акции предупредили о возможной ответственности за нарушение закона вплоть до тюремного заключения.

«Согласно ст. 226 Уголовного кодекса, преступлением является организация группового действия, которое грубо нарушает общественный порядок или явно не подчиняется законному запросу государственного должностного лица, а также препятствует работе транспорта… Совершение этого деяния наказывается лишением свободы на срок до трёх лет», — говорится в сообщении.

В МВД предупредили, что нарушения закона во время протестной акции будут пресекаться сотрудниками полиции. Если понадобиться, они применят силу и спецсредства.

Стоит отметить, что 15 ноября с 15:00 до 17:00 по тбилисскому времени (с 14:00 до 16:00 мск) партия ЕНД объявила акцию, в ходе которой планируется перекрыть движение на обеих сторонах набережной реки Кура. Набережные являются основными транспортными магистралями в столице. ЕНД требует освободить основателя партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также провести досрочные парламентские выборы.