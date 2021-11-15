Симферополь, , 10:14 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 860 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 15 ноября региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 14 ноября, сообщалось о 851 новом заразившемся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 108 644 случая заражения коронавирусом. Из этого числа 96 333 человека признаны выздоровевшими, в том числе за последние сутки выписаны 858 человек.

В статистику смертности от ковида за последние сутки в Крыму включили ещё 18 пациентов. Всего в регионе инфекция унесла жизни 3 270 человек.