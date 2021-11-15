Рига, , 10:14 — REGNUM Крупные военные учения The Decisive Point около границы с Белоруссией, в которых принимают участие примерно 3 тыс. военнослужащих и ополченцев, начали вооруженные силы (ВС) Латвии. Об этом 14 ноября рассказал глава минобороны республики Артис Пабрикс в эфире Латвийского телевидения.

ВС Латвии Diena.lv

«Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так», — сказал он.

Также Пабрикс добавил, что в указанных маневрах будут принимать участие порядка 3 тыс. латвийских военнослужащих и ополченцев и утончил, что учения будут продолжаться в течение почти одного месяца.

При этом глава минобороны страны отметил, что приказ о проведении учений был им отдан из-за высокой вероятности того, что новые группы мигрантов в Белоруссии могут быть направлены к белорусско-литовской границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября стало известно, что правительство Польши обсуждает с другими странами возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.