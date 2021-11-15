Саратов, , 10:17 — REGNUM В Саратовской области все 17 вузов с 15 ноября работают в традиционном (очном) формате с применением дистанционных технологий для студентов очно-заочной (вечерней) и заочной формы обучения. Об этом сообщает региональное министерство образования.

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В связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией по состоянию на 15 ноября частично закрыты два класса в двух школах (Балаковский и Краснопартизанский районы), в них 29 учащихся и два педагога переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа одной группы в детском саду города Саратова с двадцатью воспитанниками и двумя сотрудниками дошкольного учреждения.

Из-за ОРВИ и гриппа шестеро учащихся 1 класса школы в селе Столыпино Балтайского района переведены на дистанционный режим обучения.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 15 ноября офисы «Мои документы» перешли на обслуживание заявителей исключительно по предварительной записи.

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