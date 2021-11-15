Москва, 15 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Так и не сумев вернуться выше двадцатидневной скользящей средней, нефть подешевела на торгах 12 ноября, завершив снижением четвертую неделю подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«К концу дня Brent расположилась в районе отметки $82 а баррель, ранее в течение недели получив отпор в районе $85,50. Сегодня, 15 ноября, давление сохраняется, и цены движутся в направлении уровня $81.

Доллар слегка умерил пыл, но остается крепким, что пока не дает нефтяным фьючерсам пространства для маневра в северном направлении.

Игроки все еще охвачены страхами по поводу рекордной инфляции в США, которая, к слову, уже находит отражение в настроениях потребителей — ноябрьский индекс доверия опустился максимально за десять лет.

На рынок сейчас давят и отраслевые события. ОПЕК понизила прогноз мирового спроса в 2021 году на фоне высоких цен на энергоносители.

Ранее минэнерго США также понизило свою оценку потребления, но уже на 2022 год. При этом на стороне быков продолжает играть консервативный и осторожный подход ОПЕК к темпам наращивания добычи.

На этой неделе игроки будут ждать не только свежие данные по запасам в Штатах, но и ежемесячный отчет МЭА, который надавит на котировки, если агентство понизит свои прогнозы потребления по аналогии с коллегами.

Если давление на Brent усилится, есть риск тестирования психологического уровня $80, однако в целом волатильность обещает быть невысокой», — считает эксперт.

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