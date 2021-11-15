Екатеринбург, 15 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге оправдали бывших полицейских, осуждённых ранее за изнасилование проститутки. Об этом сообщили журналистам в Ленинском райсуде города.

Суд

Основанием для такого вердикта стало отсутствие события преступления. В судке выяснилось, что якобы жертва людей в погонах оговорила их.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в августе 2019 года. Одна из женщин заявила, что её якобы изнасиловали трое полицейских. А в июле 2020-го стражей порядка осудили к лишению свободы. Правда, затем Свердловский облсуд отменил этот приговор.