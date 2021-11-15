Заиграевский район, Бурятия, 15 ноября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Бурятии очередное патрулирование лесников завершилось столкновением с «чёрными лесорубами». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, инцидент произошёл в Заиграевском районе.

Агентство лесного хозяйства Бурятии Грузовик «чёрных лесорубов» в Бурятии

Услышав звуки автомобиля, лесники затаились в засаде и увидели выезжающий из леса грузовой ГАЗ, гружённый древесиной. Заметив преследование, водитель грузовика попытался скрыться. Одному из лесников удалось на ходу запрыгнуть на порог кабины водителя, однако его скинули резким манёвром.

Тем не менее, скрыться «чёрным лесорубам» не удалось. Спустя два часа преследований ГАЗ врезался в дерево, а трое нарушителей разбежались в разные стороны. Двое из них были задержаны. В ходе завязавшейся потасовки, как отмечается, один из них прокусил леснику палец и оторвал часть ногтя.

Нанесённый лесорубами лесному фонду республики ущерб был оценён в 235 тыс. рублей. К настоящему времени в отношении нарушителей, которые оказались местными жителями, составлены протоколы.