Вашингтон, 15 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

(сс) David Евгений Кузнецов

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Два голевых паса на счету капитана команды Александра Овечкина.

Также в составе «Кэпиталз» отличились защитник Мартин Фегервары и форварды Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон.

В составе «Питтсбурга» точным броском отметился нападающий Джейк Гюнцель.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 22 очка. «Питтсбург» идут на 13-м месте в Восточной конференции с 14 очками.

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