Гол Кузнецова и два паса Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»
Вашингтон, 15 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Два голевых паса на счету капитана команды Александра Овечкина.
Также в составе «Кэпиталз» отличились защитник Мартин Фегервары и форварды Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон.
В составе «Питтсбурга» точным броском отметился нападающий Джейк Гюнцель.
На сегодняшний день «Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 22 очка. «Питтсбург» идут на 13-м месте в Восточной конференции с 14 очками.
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