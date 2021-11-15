Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM В Петербурге трое участников уличной драки получили ножевые ранения и были госпитализированы. Об этом инциденте 15 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нож Elvocero.com

Конфликт между жителями Пушкинского района Петербурга произошел в ночь на 13 ноября у дома 15 в поселке Ленсоветовский. Трое мужчин в возрасте 30−37 лет поссорились на улице и, после нескольких слов, в ход пошли ножи. В результате конфликта ножевые ранения получили все участники перебранки, после чего были госпитализированы.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.