Уфа, 15 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Мужчина провалился под лед в пруду в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Дмитрий Часовитин Мостки установлены там, где вода уже поверх льда

Утром 15 ноября в Дюртулинском районе мужчина захотел сократить себе путь и пошел через замерший пруд деревни Аргамак. В результате лёд треснул, и мужчина очутился в холодной воде.

«Все могло бы закончиться трагедией, если бы не женщина, которая, заметив тонущего мужчину, немедленно не вызвала спасателей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники спасательной службы оперативно извлекли пострадавшего из водоёма и обогрели.

Спасатели установили, что толщина льда на этом водоеме всего 2−3 см, поэтому выход на него очень опасен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в реке обнаружено тело мужчины.