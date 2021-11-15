Пермь, 15 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Перми 27−28 ноября пройдет известный фестиваль «Джаз-лихорадка». Фестиваль организован с соблюдением требований Роспотребнадзора — по QR-кодам. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

(сс) Free-Photos Джаз

Программа первого дня будет для зрителей бесплатной. В этот день на сцене выступят: Art& Cool, Roman Averin project, оркестр Константина Березина, дуэт Артема Тетерина, трио Валерия Степанова и Пермский джазовый оркестр Евгения Манцирина.

Вечером 28 ноября в рамках фестиваля на сцену Пермской краевой филармонии выйдет солист саксофонист знаменитого оркестра Игоря Бутмана Александр Довгополый. Он сыграет со своим известным квинтетом. Во втором отделении свое творчество по многочисленным просьбам пермских любителей джаза представит Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова.

Как отмечают организаторы фестиваля, в составе Большого Джазового Оркестра — почти весь авангард московской джазовой сцены и единомышленники в музыке, выпускники РАМ им. Гнесиных. Создатели Оркестра — певица Дарья Антонова и трубач Петр Востоков. На своих концертах музыканты оживляют атмосферу золотой джазовой лихорадки, времени свинга и километровых очередей в танцевальные залы. Оркестр представляет своим слушателям уникальные в своем роде программы, посвященные «выдающимся гигантам» оркестрового джаза совершенно разных эпох и направлений: от свит-джаза 20-х гг. Пола Уайтмена до рока конца 60-х гг. Бадди Рича.