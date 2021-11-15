Москва, , 10:04 — REGNUM На ВДНХ в Москве самое большое в Европе и одно из крупнейших в мире колесо обозрения «Солнце Москвы» планируется открыть в начале 2022 года, сообщили в Стройкомплексе.

Также вместе с колесом обозрения на ВДНХ откроется многофункциональный комплекс (МФК). Он станет единственным современным мультиформатным пространством в Северо-Восточном округе столицы.

Главная цель МФК — создать мультисервисное пространство, ориентированное на ежедневные потребности посетителей выставки. Именно через МФК посетители смогут пройти на колесо обозрения «Солнце Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, высота колеса обозрения «Солнце Москвы» — 140 метров. Кабинки будут оснащены по последнему слову техники. Один круг вращения колеса займет 18 минут 40 секунд.

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