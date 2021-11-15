Лондон, 15 ноября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Водитель такси в Ливерпуле смог предотвратить теракт в больнице, заперев в своем автомобиле предполагаемого террориста-смертника. Об этом 14 ноября сообщил британский таблоид The Sun.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция Взрыв

По информации издания, таксист выпрыгнул из своей машины и запер ее двери, когда внутри автомобиля остался пассажир со взрывным устройством, в результате чего погиб только сам предполагаемый террорист.

«Водитель-герой предотвратил трагедию — взрыв в День поминовения, — поймав предполагаемого террориста в ловушку в своей машине», — говорится в материале таблоида.

Также указывается, что в настоящее время Перри находится в больнице с ожогами, осколочными ранениями и повреждением уха и добавляется, что его состояние медики оценивают, как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсонвыразил сочувствие пострадавшим и соболезнования родным погибшего при взрыве в Ливерпуле.

Напомним, взрыв в Ливерпуле произошёл утром 14 ноября возле здания больницы. Был подорван автомобиль, предположительно, такси. В результате взрыва погиб один человек, ещё один пострадал. По подозрению к причастности к взрыву были задержаны трое мужчин в возрасте 21 года, 26 и 29 лет. Больница, возле которой прогремел взрыв, ввела временный запрет на посещение пациентов.