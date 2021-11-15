Москва, 15 ноября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Украина не нужна НАТО, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Перевод с натовского звучит так: Украина в альянсе нам даром не нужна! Беспокойная страна с непредсказуемыми лидерами опасна для любых союзов!» — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, страны НАТО не пришли к единому мнению по вопросу возможного вступления Украины в организацию, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу HBO. Столтенберг также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «нечто большего», чем поддержка, а именно добиться «полноправного членства» в альянсе.