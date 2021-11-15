Якутск, , 10:02 — REGNUM Жители посёлка Кангалассы в Якутии возмущены тем, что поселковые поликлиника и стационар будут закрыты. Здание, в которых они размещались, аварийное, сообщили корреспонденту ИИА REGNUM 15 ноября в оперативном штабе республики.

В больнице Канопус Киля

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Амбулатория будет освобождена в течение двух недель, поликлиника временно переедет в одной из зданий посёлка Кангалассы. Стационар перенесут в Якутск.

«Нам посоветовали искать здание и переезжать. Как будто это так просто. Найти и переоборудовать здание, чтобы оно соответствовало всем требованиям, практически невозможно. Да и зачем это делать, если есть подходящее помещение? Больница расположена в центре поселка, очень удобно для пожилых людей», — цитировало Иа SakhaDay сотрудников больницы.

Жители Кангалассов возмущены тем, что в посёлке итак нет ни аптеки, ни почты, ни отделений банков. Ранее закрылись пожарная часть, столовая и спортзал.

«Здание больницы — 1989 года постройки, с высоким износом объекта. В связи с чем, требуется капитальный ремонт данного объекта. На период ремонта врачебная амбулатория временно переезжает по новому адресу,», — пояснили ситуацию в оперативном штабе региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Северной Осетии прекратила прием пациентов больница, в которой произошла авария в системе подачи кислорода и погибли девять пациентов. Вместо нее открыт прием больных с COVID-19 в Республиканской клинической больнице.