Белгород, 15 ноября 2021, 10:04 — REGNUM Земляные работы практически завершены на площадке строительства двух быстровозводимых ковид-госпиталей в Белгородской области. Параллельно власти начинают подготовку документов для получения необходимых лицензий, сообщил на своей странице в социальной сети 14 ноября губернатор Вячеслав Гладков.
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На строительной площадке в Терновке рабочие завершают подготовительные работы под заливку основания. В Старом Осколе техника вывезла уже 192 тысячи кубометров грунта. Глава региона потребовал предоставить чёткие графики по каждому объекту, сроки должны быть утверждены и прописаны в контракте.
Как сообщало ИА REGNUM, быстровозводимые инфекционные госпитали, в которых будут лечить пациентов с COVID-19, планируют открыть в середине декабря.