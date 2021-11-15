Вена, , 10:00 — REGNUM В Австрии с 15 ноября вводится локдаун для непривитых от COVID-19 и тех, кто им не переболел. По словам канцлера Александра Шалленберга, к такому решению сподвигло распространение в стране штамма «дельта».

Австрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Согласно нововведениям, непривитые граждане смогут выходить из дома только для того, чтобы купить продукты, лекарства, а также помочь нуждающимся, пойти на работу или прогулку.

Магазины одежды, мебели, спортивной экипировки и другие будут закрыты для не прошедших вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил, что власти страны рассматривают возможность введения ограничений на выход из дома ночью для привитых от COVID-19.

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