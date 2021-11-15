Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM Тест на антитела к коронавирусу не является основополагающим при принятии решения о вакцинации от COVID-19. Такое мнение высказала доктор медицинских наук, заведующая кафедры микробиологии и вирусологии №2 Ростовского государственного медицинского университета Галина Хасиева.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

«Дьявол кроется в деталях. На сегодняшний момент при новой коронавирусной инфекции отсутствует такое понятие, как «защитный титр антител» (уровень антител, которые обеспечивают минимальную защиту против данной инфекции). Мы не знаем, сколько их [антител] должно быть, каков их уровень. Об этом знают все. Криминала тут никакого нет. У нас есть другие инфекции, такие как грипп или полиомиелит, защитный титр антител к которым тоже никто не измеряет. Единственный критерием оценки эффективности иммунизации считается подсчёт количества заболевших», — сказала вирусолог в эфире ГТРК «Дон-ТР».

По словам Хасиевой, в связи с тем, что в России низкий охват людей прививками, будут болеть и привитые. Только вопрос рассматривать нужно в иной плоскости: в какой форме тяжести протекает у них заболевание.